Suudi Arabistan'a ait petrol tankerine saldırı

Arabia TV'nin haberine göre, Kızıldeniz üzerinde saldırıya uğrayan gemide ölen, yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrol altında tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Kaynak: Reuters