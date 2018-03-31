Suudi Arabistan, Yemen'den atılan balistik füzeyi engelledi

Al Arabiya Televizyonundan aktarılan bilgiye göre Suudi Hava Savunma Güçleri, Yemen'de Husiler tarafından atılan balistik füzeyi engellediğini bildirdi. Füze, Najran kentinde ele geçirildi.

Yemen'de meşru hükümet güçlerine karşı savaşan Husiler tarafından daha önce de Riyad'a fırlatılan balistik füzeler havada imha edilmişti.

Yemen'de darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Kaynak: Reuters