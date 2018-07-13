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Suudi Arabistan Yemen'de El-Mahra kentinden çekiliyor

Suudi Arabistan, Yemen’in doğu kapısı olarak adlandırılan El-Mahra kentinden askeri faaliyetlerden rahatsız olan halkın gösterileri nedeniyle ayrılmaya başladı.

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Suudi Arabistan Yemende El-Mahra kentinden çekiliyor

Yemen'in El-Mahra kentinde kabile reisleri, gençler ve yerel yöneticilerin de katıldığı Suudi Arabistan karşıtı gösteriler, 25 Haziran’dan beri devam ediyor. 

Göstericiler Suudi yönetiminden kentte bulunan havaalanının, kentin giriş ve çıkışlarının yerel güçlere teslim edilmesini istiyordu.

Suudi Arabistan’ın taleplerine karşılık vermemesi üzerine kentte kurulu olan Suudi askeri noktalarına saldırılar gerçekleştirilmişti.

Taraflar arasında anlaşma yapıldı

Suudi Arabistan ile göstericiler arasında uzun süren anlaşmazlık son buldu. Suudi Arabistan ile gösterileri düzenleyen yerel güçler arasında anlaşma yapıldı.

Yerel güçler ile Arap Koalisyonu Komutanlığı arasında yapılan anlaşma, Suudi güçlerin, Umman güçleri ile değiştirilmesini ve Koalisyon güçlerinin kentin iç işlerine karışmamasını öngörüyor.

Anlaşma aynı zamanda, kentte bulunan Gayda Havaalanı'ndan Suudi Arabistan güçlerinin çekilmesini ve güvenliğinin merkezi güvenlik güçlerine teslim edilmesini kapsıyor.

Suudi Arabistan askeri güçlerinin çekilmesinden sonra Gayda Havaalanı'nın sivil uçuşlara açılması bekleniyor.

2017 sonlarında kente gelen Suudi güçleri, kentin geçim kaynağı olan balıkçılığı engellemiş, Gayda Havaalanı'nı da askeri üsse çevirerek sivil uçuşların yapılmasını engellemişti.

Kaynak:El Arabi El-Cedid
 

Etiketler: Yemen, Suudi Arabistan
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