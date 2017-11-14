  • 14 KASIM 2017, SALI

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Suudi Arabistan Yemen ablukasını kaldırıyor

Kapatılan limanlar ve havaalanları açılacak.

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Suudi Arabistan Yemen ablukasını kaldırıyor

Suudi Arabistan, Riyad’a düzenlenen füze saldırısı sonrası Yemen’deki havaalanı ve limanları kapatmıştı. Birleşmiş Milletler ablukanın sürmesi halinde kıtlık yaşanacağı uyarısı yapmıştı.

Suudi Arabistan’ın Yemen’e müdahale etmek için oluşturduğu koalisyon Riyad’a düzenlenen füze saldırısı sonrasında hükümet kontrolündeki sınır kapılarını kapattı.

Bu karar üzerine Birleşmiş Milletler ülkedeki durumun zaten kötü olduğunu, ablukanın sürmesi halinde çok büyük bir kıtlıkla karşı karşıya kalınacağını açıkladı.

Suudi Arabistan bu açıklamanın ardından ablukanın 24 saat içinde kaldırılacağını duyurdu. Suudi Arabistan'ın BM Daimi Temsilcisi Abdallah Al-Mouallimi bu kararın insani yardımların ülkeye girişine imkân tanımak için alındığını açıkladı. 

Suudi Arabistan sınırları yeniden açıyor ancak Husilerin kontrolündeki limanların da kontrol edilmesini istiyor.
Bunun için BM’den Riyad’daki Koalisyon Güçleri Yönetim Merkezine en yakın zamanda uzman bir heyet göndermesi talep edildi.

AA
 

Etiketler: Yemen liman, Yemen, Suudi Arabistan, liman, koalisyon güçleri, havaalanı, BM, birleşmiş milletler
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