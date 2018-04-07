Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Tim Cook ile bir araya geldi

Çeşitli temaslarda bulunmak için ABD'de olan Veliaht Prens Selman, Silikon Vadisi'nde Apple şirketinin CEO'su Tim Cook ve diğer üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi.

Al Arabiya'da yer alan habere göre toplantıda, Suudi gençlerin şirketin genel merkezinde eğitim görmesini sağlayacak iş fırsatları da ele alındı.

Toplantıdan sonra Prens'e eğitim, sağlık ve pazarlama konularında teknik sunumlar yapıldı.

Prens, Steve Jobs Tiyatrosu'nu ziyaret etti ve teknoloji devinin üzerine çalıştığı çağdaş ses uygulamaları hakkında bilgi aldı.