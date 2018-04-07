  • 07 NISAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.05
    EURO 4.97
  • BIST 114737.54
    ALTIN 173.372
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Tim Cook ile bir araya geldi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Tim Cook ile bir araya geldi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kaliforniya eyaletinin Cupertino kentindeki Apple şirketini ziyaret etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Tim Cook ile bir araya geldi

Çeşitli temaslarda bulunmak için ABD'de olan Veliaht Prens Selman, Silikon Vadisi'nde Apple şirketinin CEO'su Tim Cook ve diğer üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi.

Al Arabiya'da yer alan habere göre toplantıda, Suudi gençlerin şirketin genel merkezinde eğitim görmesini sağlayacak iş fırsatları da ele alındı.

Toplantıdan sonra Prens'e eğitim, sağlık ve pazarlama konularında teknik sunumlar yapıldı.

Prens, Steve Jobs Tiyatrosu'nu ziyaret etti ve teknoloji devinin üzerine çalıştığı çağdaş ses uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Etiketler: tim cook, Silikon Vadisi, selman, apple
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER