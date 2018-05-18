Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın öldüğü iddiası, fotoğrafla yalanlandı

İran merkezli Keyhan gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın geçen ayki darbe girişiminde öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

Gazete yetkilileri, iddiayı bir Arap istihbarat servisine dayandırarak, üst düzey yetkililere gönderilen bir raporu gördüklerini savundu.

Veliaht Prens’in 21 Nisan’da 2 kurşunla vurulduğunu savunan gazete, Nisan ayının sonundan bu yana görünmeyen Veliaht'ın ölmüş olabileceğini iddia etti.

Bu iddiaları Prens Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir sosyal medyada yayınladığı fotoğrafla yalanladı. Asakir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen dostluk görüşmesi devam ediyor" ifadesini kullandı.

لقاءٌ وديٌّ يستمر بين الأشقاء..

كان في ضيافة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام. pic.twitter.com/Va3f1b4XVc — بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) 17 Mayıs 2018

Ofis Müdürü Asakir'in Twitter hesabında yayınladığı fotoğrafta, Bin Selman'ın ellerini Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin omzuna koyduğu ve yanlarında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid görülüyor.

Katar'a abluka uygulayan ülkelerden de görüşmeyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Asakir de görüşmenin ne zaman ve nerede gerçekleştiğine dair bilgi vermedi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt de her iki tarafı birbirine yakınlaştırmak için arabuluculuk çabası harcasa da şimdiye kadar bu konuda bir gelişme olmadı.

Kaynak: TRT Haber, AA