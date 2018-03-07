Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman: Bağımsız Filistin, Suudi Arabistan'ın değişmezlerinden

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "Yemen'de Husilere karşı meşruiyeti geri alma konusunda hedeflere yaklaşıldığını" söyledi.

Veliaht Prens Bin Selman, Kahire ziyareti sırasında Mısırlı gazetecilerle yaptığı ve ülkenin yarı resmi gazetesi "El-Ahram"da yayımlanan röportajında, başta Yemen, Filistin, Katar ve İran olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'de Husilere karşı meşruiyeti geri alma konusunda hedeflere yaklaşıldığını belirten Bin Selman, hedefler gerçekleştikten sonra da savaşın sonunun geleceğini ifade etti.

"Bağımsız Filistin, Suudi Arabistan'ın değişmezlerinden"

Filistin meselesine de değinen Prens Muhammed, Filistinlilerin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını desteklediklerini belirterek, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurulması görüşünün "Suudi Arabistan ve Mısır'ın değişmezlerinden olduğunu" vurguladı.

Körfez krizine ilişkin ise Suudi Prens, "Katar ablukasının ABD'nin Küba'ya yaptığı gibi on yıllarca sürebileceğini" söyledi.

İran'ın politikaları "düşmanca"

Bin Selman ayrıca İran'ın politikalarını "düşmanca" olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan'da Şiilere zulüm yapılmadığını belirten Bin Selman, ülkesindeki Şiilerin yaşadıkları toprakların kalkınmasına katkı sağladığını ve üst düzey makamlarda bulunduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 3 gün süren Mısır ziyaretini dün tamamlamıştı.

Kaynak: AA