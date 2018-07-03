  • 03 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.679
    EURO 5.456
  • BIST 96698.86
    ALTIN 188.568
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suudi Arabistan ve Rusya'dan petrol piyasasında iş birliğine devam kararı

Suudi Arabistan ve Rusya'dan petrol piyasasında iş birliğine devam kararı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih ile Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, petrol piyasasında koordinasyona devam etme konusunda anlaştı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suudi Arabistan ve Rusyadan petrol piyasasında iş birliğine devam kararı

Rusya Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Novak ile Al-Falih'in telefonda görüştükleri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile aralarında Rusya'nın da bulunduğu bazı petrol üreticisi ülkelerin üretim kısıntısı anlaşmasına yönelik son gelişmeleri ele aldıkları belirtildi.

İş birliğine devam kararı

Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki petrol piyasalarına yönelik iş birliğinin devam etmesi konusunda görüş birliğine varan iki bakanın, mayısta OPEC anlaşması kapsamında yüzde 147 ile kısıntıda hedefin üzerine çıkılan petrol üretiminin, arz-talep dengesinin sağlanması amacıyla yüzde 100 oranına çekilmesi konusunda anlaştıkları ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce yaptığı açıklamada, İran ve Venezuela'daki karışıklık nedeniyle oluşan petrol üretimi farkını kapatmak için Suudi Arabistan'ın petrol üretimini 2 milyon varile kadar artırmasını istediğini, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın da söz konusu teklifi kabul ettiğini belirtmişti.

Falih de 23 Haziran'da Viyana'da düzenlenen toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, OPEC ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu bazı petrol üreticisi ülkelerin petrol arzının günlük 1 milyon varil artırılması konusunda anlaşmaya vardığını bildirmişti.

Rusya'nın güncellenen anlaşma kapsamında, üretimini günlük 200 bin varil düzeyinde artırması bekleniyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Suudi Arabistan, rusya, petrolAlexander Novak, Halid el-Falih
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER