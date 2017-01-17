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Suudi Arabistan Trump yönetimini önemsiyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, "Trump yönetimi konusunda iyimseriz ve iki ülke için ortak öneme haiz tüm konularda birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

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Suudi Arabistan Trump yönetimini önemsiyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD başkanlık seçimlerinde galip gelen Donald Trump konusunda iyimser düşüncelerde olduklarını ve beraber çalışabilecekleri önemli mevzular için heyecanlı olduklarını belirtti.

Suudi Arabistan merkezli "El-Arabiya" televizyonuna yaptığı açıklamada Cubeyr, Trump yönetiminin ABD'nin dünyadaki rolünü tekrar üstlenmesi, terör örgütü DEAŞ'ın mağlup edilmesi ve İran konusundaki görüşlerini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Trump yönetimi konusunda iyimseriz ve iki ülke için ortak öneme haiz tüm konularda birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Cubeyr ayırca, Astana'da yapılması planlanan görüşmelerin Suriye'de kalıcı bir ateşkes sağlaması konusunda ümitli olduğunu ifade etti.

Astana'da siyasi müzakerelerin yapılması kararlaştırılmıştı

Suudi Arabistan-İran ilişkilerine de değinen Cubeyr, "İran ile ilişkilerimiz hala gergin. İlişkilerimizi geliştirmek için Tahran'ın düşmanca faaliyetlerine son vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine Suudi Arabistan aleyhine dava açma imkanı veren tasarının, Senato ve Temsilciler Meclisinde 28 Eylül'de kabul edilerek yasalaşması Suudi Arabistan - ABD ilişkilerinde gerginliğe yol açmıştı.

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde 30 Aralık'ta Suriye'de çatışan taraflar arasında ateşkes mutabakatı imzalanmış ve Kazakistan'ın başkenti Astana'da siyasi müzakerelerin yapılması kararlaştırılmıştı. 

Etiketler: Suudi Arabistan, Trump, cubery, abd
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