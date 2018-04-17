Suudi Arabistan Suriye'ye asker göndermeye hazır

Bakan Cubeyr, daha geniş bir koalisyon oluşturulması durumunda, Suudi Arabistan'ın ABD liderliğindeki koalisyon kapsamında Suriye'ye asker gönderilmesi yönünde bir karar verileceğini söyledi.

Cubeyr konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu, "ABD ile Suriye krizi hakkında görüşüyoruz. Suriye'ye asker gönderme konusunda destek vereceğimizi başından beri açıkladık. Riyad daha önce de bu fikri eski ABD Başkanı Barack Obama'ya önermişti."

Operasyon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerin vurulması talimatını vermişti.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere, sabaha karşı 4 sıralarında başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombalamıştı.

78 sivil kimyasal saldırıda can verdi

Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında, en az 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Reuters