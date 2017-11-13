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Suudi Arabistan, Suriye Muhalefetini Riyad'da toplayacak

Suudi Arabistan hükümeti, Başkent Riyad'da geniş katılımlı Suriye muhalefeti toplantısı düzenleyecek.

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Suudi Arabistan, Suriye Muhalefetini Riyadda toplayacak

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, 22-24 Kasım tarihleri arasında başkent Riyad'da geniş katılımlı Suriye Muhalefeti toplantısının yapılacağı belirtildi.

Hükümetin terörle mücadele ve bölgesel başarıyı sağlama konusundaki çabalarının bir parçası ve Suriye Muhalefetinin talebi doğrultusunda geniş katılımlı bir toplantının gerçekleştirileceği kaydedildi.

Farklı muhalif grupları tek hedef çevresinde toplama ve Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında başlamış olan Cenevre diyalog görüşmelerinin sürdürülmesinin sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Haberde, toplantıya çağrılacak olan gruplarla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Etiketler: Suudi Arabistan, suriye, riyad
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