Suudi Arabistan Şura Meclisi "taciz yasasını" onayladı

Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Yahya bin Abdullah Saman, meclisin Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan taciz suçuyla mücadele yasa tasarısını görüştüğünü ve onayladığını belirtti.

Saman, Bakanlığın tasarıyı onaylaması için Kral'a sunduğunu ifade etti.

Söz konusu tasarı, "tacizle mücadele, tacizin önlenmesi, bu suçu işleyenlerin cezalandırılması, mağdurun korunması, kişinin onurunun ve özgürlüğünün korunmasını" içeriyor.

Tasarının yasalaşması için ise Kral tarafından onaylanması gerekiyor.

Kral Selman, 26 Eylül 2017'de kadınların Haziran 2018'den itibaren sürücü belgesi alarak araç kullanabilmesini öngören kararı onaylamış, iki gün sonra da İçişleri Bakanlığına tacizle mücadele için yasa tasarısı hazırlama talimatı vermişti.

Kaynak: AA