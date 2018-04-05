  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Suudi Arabistan Prensi Salman Paris'e gidiyor

Suudi Arabistan Prensi Salman Paris'e gidiyor

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prens Muhammed bin Salman, önümüzdeki hafta Fransa'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

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Suudi Arabistan Prensi Salman Parise gidiyor

Fransa kaynaklarından alınan bilgilere göre, Prens Salman'ın Paris ziyaretinde hem Yemen'deki savaşa hem de ülkedeki yatırım konularına odaklanması bekleniyor. Suudi delegasyona yakın bir kaynak ise 32 yaşındaki Prens Salman, pazartesi ve salı günleri gerçekleştireceği resmi ziyarette; kültür, turizm, yatırım ve yeni teknoloji konularına da odaklanacak.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kamu Yatırım Fonu'nun 24 Ekim 2017'de Riyad'da düzenlediği ve 60 kadar ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında, ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü vermişti. Bu kapsamda prens, çok sayıda batı ülkesinin başkentlerine ziyaret gerçekleştirmişti.

Kaynak: AFP

Etiketler: ziyaret, Yemen, Suudi Arabistan, Paris, fransa
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