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Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman vefat etti

Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman bin Abdülaziz Al Suud’un hayatını kaybettiği bildirildi.

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Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman vefat etti

Ülkenin resmi haber ajansı SPA’da yayımlanan Kraliyet Divanına ait açıklamada, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud’un ağabeyi Abdülaziz'in 86 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Abdülaziz’in cenaze namazının yarın Mekke kentinde Kâbe’nin bulunduğu Mescid-i Haram’da kılınacağı belirtildi.

Merhum Kral Abdülaziz Al Suud’un eşi Prenses Hisse bint Ahmed es-Sudeyri’nin altıncı erkek çocuğu olan Abdülaziz 1931’de doğmuştu.

ABD’nin San Diego kentindeki askeri fakülteyi bitiren Abdülaziz ardından California Üniversitesi’nde İktisat Fakültesi’nde de okumuştu.

Abdülaziz, 1983-2011 yılları arasında Savunma ve Havacılık Bakan Yardımcılığını yapmıştı.

Etiketler: Suudi Arabistan
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