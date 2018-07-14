Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn'den Pakistan bombalı saldırılarına tepki

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pakistan'da iki seçim mitinginde yapılan saldırıların kınandığı belirtilerek, "Terörizm ve aşırılığa karşı Pakistan'la dayanışma içerisinde olduğumuzu yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralananlar için acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Mısır hükümeti ve halkının, terör olgusuyla mücadelede Pakistan hükümeti ile halkının yanında yer aldığı vurgulanan açıklamada, terörle mücadelede yürütülen uluslararası çabaların sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şiddet, terör ve aşırılığın her türlüsünün kesin bir dille reddedildiği belirtilerek, Pakistan'a ve terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa temennisinde bulunuldu.

Pakistan'da iki mitingde yaşanan patlamalarda aralarında milletvekili adayı Navabzade Siraj Raisani'nin de olduğu 132 kişi ölmüş, 230'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA