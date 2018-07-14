  • 14 TEMMUZ 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.861
    EURO 5.677
  • BIST 89897.67
    ALTIN 193.78
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn'den Pakistan bombalı saldırılarına tepki

Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn'den Pakistan bombalı saldırılarına tepki

Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn, Pakistan'da iki seçim mitinginde düzenlenen ve 132 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreynden Pakistan bombalı saldırılarına tepki

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pakistan'da iki seçim mitinginde yapılan saldırıların kınandığı belirtilerek, "Terörizm ve aşırılığa karşı Pakistan'la dayanışma içerisinde olduğumuzu yineliyoruz." ifadesine yer verildi. 

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralananlar için acil şifa dileklerinde bulunuldu. 

Mısır hükümeti ve halkının, terör olgusuyla mücadelede Pakistan hükümeti ile halkının yanında yer aldığı vurgulanan açıklamada, terörle mücadelede yürütülen uluslararası çabaların sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

Bahreyn 

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şiddet, terör ve aşırılığın her türlüsünün kesin bir dille reddedildiği belirtilerek, Pakistan'a ve terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa temennisinde bulunuldu.

Pakistan'da iki mitingde yaşanan patlamalarda aralarında milletvekili adayı Navabzade Siraj Raisani'nin de olduğu 132 kişi ölmüş, 230'dan fazla kişi de yaralanmıştı.  

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, mısır, Bahreyn, Pakistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER