  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Suudi Arabistan Kralı Selman ile Veliaht Prens Muhammed, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

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Suudi Arabistan Kralı Selmandan Cumhurbaşkanı Erdoğana tebrik mesajı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan habere göre Kral Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Suudi Arabistan halkı ve devleti adına Türk halkı ve devletinin tebrik edildiği ifade edilen mesajda, kardeş Türk halkına sağlık, kalkınma ve refah temennilerinde bulunuldu.

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