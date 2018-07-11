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Suudi Arabistan Kralı Selman'dan af kararı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Yemen'de konuşlanmış ordu personeli hakkında verilmiş askeri ve mesleki cezalar için af kararı çıkardı.

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Suudi Arabistan Kralı Selmandan af kararı

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Yemen'deki askeri personelden ceza almış olanlar hakkında af kararı çıkardı.

Kraliyet af kararında şu ifadeler yer aldı:

"Arap koalisyon güçlerinin çatısı altında Yemen'de savaşan silahlı kuvvetler personelinin göstermiş olduğu özverili gayretlerini takdir ederek, kendileri ile ailelerinin mutlu ve memnun edilmesi için belirli kural ve esaslara bağlı kalarak, Yemen'de askeri operasyonlara katılan personel hakkında verilmiş olan askeri ve mesleki cezalar af edilmiştir."

Veliaht Prens ve Savunma Bakanı bin Selman talep etti

Ayrıca açıklamada, af talebinin Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman tarafından geldiğine işaret edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Yemen, af kararı
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