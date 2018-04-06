Suudi Arabistan, Katar'ı ana karadan ayıracak

Suudi Arabistan'ın, Katar'ı ana karadan ayıracak bir kanal projesine başlayacağı iddia edildi. Arabnews'te yer alan habere göre, Arabistan'daki 9 şirketten oluşan bir yatırım ortaklığı tarafından uygulanacak projede; sınır boyunca 60 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde bir kanal oluşturulacak.

Haberde, 12 ayda tamamlanması planlanan proye için resmi onay ve lisanslamanın beklendiği açıklandı.

Plan, Khawa Al-Udayd’dan başlayacak ve Suudi Arabistan’ın tüm doğu kıyısı boyunca kesintisiz olarak devam edecek.

295 metreden kısa, maksimum 33 metre genişliğinde ve 12 metreden az derinlikteki her türlü kargo ve yolcu gemileri kanaldan geçebilecek. Projenin başlangıç ​​maliyeti yaklaşık olarak 2.8 milyar dolar olacak.