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Suudi Arabistan Katar ile olan tek kara sınırını kapattı

Suudi Arabistan, Katar ile olan tek kara sınırı Selva Sınır Kapısı'nı kapattı.

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Suudi Arabistan Katar ile olan tek kara sınırını kapattı

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberinde, Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'na bağlı Gümrük Müdürlüğü tarafından Selva Sınır Kapısı'nın nihai olarak kapatılması konusunda genelge yayınlandı.

Suudi Arabistan yönetimi, Katar'la 5 Haziran'da başlayan diplomatik krizin ardından Selva Sınır Kapısı'nı 19 Haziran'da kapatmış ancak hacıların geçişi için ağustos ayında tekrar açmıştı. Sınır kapısı o günden bu yana insani durumlar için açık tutuluyordu.

Suudi Arabistan yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Selva Sınır Kapısı, katar
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