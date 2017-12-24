Suudi Arabistan, İsrail vatandaşlarının vize başvurusunu kabul etmedi

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, Suudi Arabistan'ın, geçen ay İsrail Satranç Federasyonu'ndan 7 oyuncunun yıl sonunda Riyad'da yapılacak şampiyonluk maçlarına katılmak için yaptığı vize başvurusunu kabul etmediği belirtildi.

Satranç Federasyonu, 29 Kasım'da 7 oyuncunun Suudi Arabistan'a vize başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

İsrail basınında başvurunun kabul edilmesinin, Suudi Arabistan ile İsrail arasında uzun yıllar süren düşmanlığın ardından buzların erimesinin ilk işaretleri olacağı aktarılmıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile hiçbir resmi ilişkisi bulunmuyor. Buna karşın son zamanlarda İsrail medyasında Suudi Arabistan ile gizli ilişkilerin bulunduğu ve ilişkilerin iyileştirildiği yönünde iddialar yer almıştı.

Kaynak: AA