Suudi Arabistan İran'a meydan okudu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD'nin CBS Televizyon kanalında yayınlanan "60 Dakika" programında verdiği röportajda nükleer silah geliştirmekle ilgili sözleri dikkati çekti.

Hamaney'e Hitler benzetmesi

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında "Yeni Hitler" diyen bin Selman, bunu kullanmasının sebebinin "İran'ın yayılmacı politikaları" olduğunu söyledi.

"Çünkü onlar yayılmak istiyor. Zamanında Hitler nasıl yayılıp gelişmek istediyse onlar da Ortadoğu'da kendi projesini ortaya koymak istiyor. Dünya'daki birçok ülke ve Avrupa, Hitlerin tehlikesini başta anlayamadı, başa geldikten sonra gördüler. Ben de Ortadoğu'da aynısı olsun istemiyorum."

"Biz de derhal kendi silahımızı geliştireceğiz"

Bin Salman, İran'ın Suudi Arabistan'la askeri ve ekonomik olarak rekabet edemeyeceğini anlattı.

"Suudi Arabistan İran'a karşı koymak için nükleer silahlara ihtiyacı var mı?" sorusuna, "Suudi Arabistan herhangi bir nükleer bomba edinmek istemiyor. Şüphesiz ki eğer İran nükleer bomba geliştirirse biz de derhal kendi silahımızı geliştireceğiz." yanıtını verdi.

ABD ile nükleer pazarlık

Bin Salman'ın 20 Mart'ta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Washington'da olması bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın kendi nükleer silahını geliştirebilmek için Washington'da lobi faaliyetleri içerisine girdiği ABD basınına yansımıştı.

Yarım milyon dolarlık anlaşma

ABD Merkezli haber sitesi Bloomberg, Suudi Arabistan'da başkanlığını bin Salman'ın yaptığı "Halk Yatırım Fonu"nun Washington'da Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP'le lobi faaliyeti için bir aylığına yarım milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını yazmıştı.

ABD Enerji Bakanı Rick Perry ise Mart ayı başında Londra'ya gitmiş ve Suudi mevkidaşı Halid Bin Abdulaziz Al-Falih'le bir araya gelerek konuya ilişkin görüşmeler yapmıştı.

ABD basınındaki iddialar

ABD basınına yansıyan haberlere göre, Trump yönetimi Suudi Arabistan'la nükleer anlaşma yapmaya hazırlanıyor, ancak muhtemel bir anlaşmanın Kongre'den geçmesi gerekiyor.

Kongre'nin ise Suudi Arabistan'a nükleer silah üretimi için izin verilmesine olumlu bakmadığı iddia ediliyor.

İsrail istemiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçen hafta konuyla ilgili açıklamalar yaparak, ABD'yi Suudi Arabistan'la nükleer bir anlaşmaya girmemesi konusunda uyarmıştı.

Kaynak: AA