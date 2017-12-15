Suudi Arabistan-İran arasındaki gerilim tırmanıyor

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in İran'la ilgili açıklamasını memnuniyetle karşıladı ve uluslararası toplumdan İran'ı yargılamasını talep etti.

Suudi Arabistan ayrıca Yemen'de düşmanca terör saldırıları düzenleyen, meşruiyete darbe yapan, devlet kurumlarını yıkan, halkı bastıran, insani yardım malzemeleri dahil halkın malını yağmalayan Husi milislere verdiği destekten dolayı İran'ı kınadı.

İran'ın, "terör saldırılarını finanse etmek için kullanmak üzere petrol gelirlerini ele geçirmesinde, deniz yolları güvenliğini tehdit etmesinde, Suudi Arabistan topraklarına saldırmasında ve sivil yerleşim yerlerine füze atmasında Husilere destek verdiği" belirtildi.

Tüm bunların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2216 ve 2231 sayılı kararlarını açıkça ihlal olduğu ve siyasi süreci sekteye uğratarak krizin çözümünü uzattığı ifade edildi.

"Acil soruşturma başlatılması ve teftiş mekanizması kurulması" talebi

Haberde Riyad yönetimi, uluslararası toplumdan, BMGK kararlarının uygulanması için acil harekete geçmesini ve düşmanca saldırıları nedeniyle İran rejimini yargılamasını istedi.

Suudi Arabistan, ihlaller karşısında acilen soruşturma ve teftiş mekanizması kurulması gerektiğine dikkati çekti.

Haley, İran füzelerini kanıt olarak sundu

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, dün yaptığı açıklamada, "inkar edilemez" kanıtların, İran'ın Yemen'de Husilere füze tedarik ederek uluslararası hukuku ihlal ettiğini ortaya koyduğunu belirtmişti.

Washington'da bir askeri üste füze parçalarını gösteren Haley, Yemen'de Husi militanlar tarafından Suudi Arabistan'a fırlatılan füzelerin parçaları da dahil son zamanlarda ortaya çıkarılan kanıtları sunmuştu.

Füze parçalarında İran'da üretildiğini gösteren işaretler bulunduğunu kaydeden Haley, bu parçaların İran'da üretilen silahlara özgü teknik özellikler taşıdığını ileri sürmüştü.

BAE'den İran'a karşı koyma çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri'de (BAE), ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in açıklamasından sonra uluslararası topluma İran'ın oluşturduğu tehdide daha güçlü karşı koyma çağrısında bulundu.

BAE'nin müttefikleri ile BM kararlarıyla uyumlu adımlar atmaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Washington'un sunduğu deliller, İran'ın BM'ye yönelik yükümlülüklerini ihlal ettiği, bölgede silah ve silah ticaretinin yayılmasında rol oynadığı noktasında şüpheye yer bırakmıyor. İran'ın Husilere ve diğer başka vekillerine gönderdiği gayrimeşru silah, füze ve insansız hava araçları, mezhep eksenli şiddeti körüklüyor, sivilleri tehlikeye atıyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, BAE ve koalisyondaki müttefiklerinin, Yemen'deki illegal silah depoları üzerinde yıkıcı etkiler bıraktığı aktarıldı.

Kaynak: AA