Suudi Arabistan, Almanya ile iş ilişkilerini durduruyor

Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren 800'e yakın Alman firma, iki ülke arasında patlak veren ticaret krizinin tehdidi altında.

Almanya merkezli Der Spiegel dergisinde yer alan habere göre, Selman'ın iş ilişkilerini durdurma kararında, Almanya'nın İran'la nükleer anlaşmayı sürdürme kararı etkili oldu.

Almanya ve Suudi Arabistan arasında gerilim artıyor

Geçtiğimiz yıl Riyad, Almanya’nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Suudi Arabistan’ın Lübnan politikasını eleştirmesi sonrası Berlin’deki büyükelçisini geri çekmişti.

Atılan bu adımla gerilen Almanya - Suudi Arabistan ilişkilerine, Salman'ın ekonomik yaptırım kararıyla bir düğüm daha atıldı.

Karardan en çok Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ile yoğun iş ilişkisi olan Siemens, Bayer ve Boehringer gibi şirketlerin etkileneceği tahmin ediliyor.

Riyad ve Cidde'deki toplu taşıma hizmetleri için Mercedes marka otobüs siparişi alan Alman otomotiv şirketi Daimler de karardan etkilenenler arasında.

6,6 milyar euro tehdit altında

Alman şirketlerinin kamu ihalelerinden men edilme kararı 6,6 milyar euro değerindeki ihracatı da tehdit altına soktu. Alman otomotiv şirketi Daimler konuyla ilgili kendilerine yöneltilen soruya, "Spiegel'in haberini teyit edemeyiz, bizim işlerimiz normal seyrinde devam ediyor" cevabını verdi.

Suudi Arabistan hükümeti ise, herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.

Kaynak: Reuters