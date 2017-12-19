Suudi Akademisyenden İslam dünyasını kızdıracak Kudüs açıklaması

Suudi Arabistan'dan ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan skandal kararına yönelik şaşırtan bir açıklama geldi.

Cidde’deki Strateji ve Eğitim için Ortadoğu Merkezi isimli Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı Abdulhamid Hakim, Kudüs'ün Yahudiler için kutsal olduğunu vurgulayarak, "Onların tarihi haklarını kabul etmeliyiz" dedi.

ABD merkezli el-Hurra kanalına konuşan Hakim, “Mekke ve Medine’nin Müslümanlar için kutsal olduğu gibi, Kudüs’ün de Yahudiler için kutsal olduğunu kabul etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kararına destek veren Hakim, "Trump'ın Kudüs kararı müzakereler için pozitif bir şok etkisi yarattı. Biz, Araplar, diğer tarafın taleplerini anlamalıyız" dedi.

Suudi akademisyen, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması, kutsal yerlerin idaresinin Filistinlilere bırakılması halinde barışın geleceğini iddia etti.

Kaynak: TRT Haber