Sürücüsüz hava taksiler Dubai'de sefere hazırlanıyor

Dubai'de yaz aylarında hizmete girmesi planlanan hava taksileri 100 kilo ağırlığındaki bir yolcu ile beraberindeki valizi taşıyabilecek.
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