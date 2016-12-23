Sürücüsüz araç uygulaması Arizona'ya taşındı

Özel araç sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber adlı şirketin sürücüsüz araçları, Kaliforniya eyaletinde ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından Arizona eyaletine taşındı.

Uber'in sürücüsüz araçlarından birinin geçen hafta San Francisco'da kırmızı ışıkta geçmesinin ardından Kaliforniya eyaleti Motorlu Araçlar Dairesi (DMV), Uber'in sürücüsüz araçlarının halka açık trafik alanlarından kaldırılmasını talep etmiş ve şirketin "sürücüsüz araç testi izni" alması gerektiğini bildirmişti. Buna karşın Uber, karara uymayacağını açıklamıştı.

Kaliforniya eyaleti DMV tarafından Uber'in eyalet genelinde sürücüsüz araç teknolojisine sahip taşıtların ruhsatları iptal edildi. DMV, şirketin toplam 16 otomobilinin "sürücüsüz araç testi izni" alınması durumunda trafiğe çıkabileceğini belirtti. Bunun üzerine Uber, sürücüsüz otomobillerini, sürücüsüz teknolojiyle idare edilen bir kamyonla Arizona eyaletine götürdüğünü duyurdu.

Uber'den yapılan açıklamada, şirketin sürücüsüz araçlarının gelecek haftalarda Arizona'da denenmeye devam edileceği bilgisi paylaşılarak, Arizona Eyaleti Valisi Doug Ducey'nin desteğini bekledikleri kaydedildi. AA