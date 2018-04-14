Suriye'ye sınırlı operasyon, dünya basınının gündemine oturdu

Uzun süredir gündemde yer alan ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye operasyonu uluslararası basında heyecanla takip edildi. Son dakika ve canlı yayınlarla gelişmeler izleyiciyle paylaşıldı.

"ABD ve müttefikleri saldırı düzenledi"

Amerikan CNN televizyonu, operasyonu "ABD ve müttefikleri Suriye'ye saldırı düzenledi" diye duyurdu.

"Canavarın işlediği suçlar"

Washington Post gazetesi, Başkan Trump'ın saldırı kararını açıkladığı konuşmasının ayrıntılarını paylaştı.

Suriye'de kimyasal silah kullanımını için "canavarın işlediği suçlar" nitelemesine yer verdi.

"Bugüne kadarki en büyük saldırı"

İngiliz yayın kuruluşu BBC de çok sayıda rejim hedefinin vurulduğunu duyurdu.

Üç müttefikin, bugüne kadarki en büyük saldırıda rejime ait kimyasal tesisleri vurduğunu yazdı.

"Sınırlı ve hedefe operasyon"

France 24 "Suriye'ye karşı saldırı" üst başlığıyla verdi haberleri. Washington, Londra ve Paris'in "sınırlı ve hedefe yönelik" bir operasyon gerçekleştirdiğini yazdı.

"Suriye hava savunma sistemi imha etti"

Operasyona karşı çıkan Rusya'da da Suriye'deki hedeflerin vurulması gündeme oturdu.

Rus Sputnik Ajansı, "Batı'nın fırlattığı füzelerin çoğu, Suriye hava savunma sistemi tarafından imha edildi" sözlerine yer verdi.

"ABD, İngiltere ve Fransa güçlerini birleştirdi"

Rus Russia Today ise, "ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye karşı güçlerini birleştirdi" dedi.

"Füzeler imha edildi"

İran'da da operasyon yakından takip edildi.

Press TV, "Trump'ın emriyle Suriye hedefleri vuruldu" başlığını attı. Füzelerin havada imha edildiği iddiasıyla bazı görüntüler de paylaştı.

ABD, İngiltere ve Fransa, Esed rejimine düzenlediği saldırıda başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilgili bir komuta merkezini vurdu.

Kaynak: TRT Haber