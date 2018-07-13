Suriye'ye hava saldırısı: 28 ölü

Suriye medyasından alınan bilgilere göre, ABD önderliğindeki koalisyona bağlı uçaklar, Fırat Nehri'nin doğusundaki Albu Kemal kasabası yakınlarına saldırı düzenledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, ülkenin doğusunda Irak sınırına yakın bölgelerde, İslam Devleti örgütü militanlarının elindeki kasabalara, koalisyon uçakları tarafından yapılan saldırıda en az 28 kişinin öldüğünü açıkladı.

SANA ajansı, yerel kaynaklara dayanarak verdiği haberinde ise ilk belirlemelere göre ölü sayısının 30'dan fazla olduğunu ve saldırıların el Sousa ve Baghuz Fawkani kasabalarına yapıldığını söyledi.

Koalisyon yetkililerinden konu hakkında bilgi alınamadı.

Koalisyon, bölgede DEAŞ karşısında Kürt YPG militanlarının ağırlıklı olduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni destekliyor.

Kaynak: Reuters