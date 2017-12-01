Suriye'nin kuzeyi PKK/PYD'nin silah deposu

Terör örgütü PKK/PYD Suriye'nin kuzeyini silah deposu gibi kullanıyor.

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un, terör örgütü DEAŞ'la mücadele bahanesiyle örgüte verdiği silahlar, terör örgütü tarafından işgal bölgelerine göre belirlenmiş 13 ana depoda saklanıyor.

Örgüt tarafından silahların saklandığı depolar ve sevkiyat güzergahları belirlendi.

Bu noktalar, Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısı ile Haseke'de kurduğu Rümeylan ve Halep'in doğusundaki Harab Işk üsleri.

Terör örgütü bu noktalardan CENTCOM'un askeri yardımlarını alıyor. Havadan ve karadan taşınan askeri mühimmat çeşitli noktalardaki 13 depoya taşınıyor.

Belirlenen en büyük depolar ise Harab Işk ve kuzeydoğusundaki Çelebiye'deki ana depoları.

Afrin'de top mermisi üretiliyor

Halep'in Afrin ilçesinde, terör örgütüne ait mermi ve havan imalathaneleri ile bazı demir döküm işletmelerinde top mermisi üretimi yapılıyor.

Bölgedeki Amerikan üsleri de silah deposu.

ABD 2 bin askerle işbirliği yapıyor

Amerika Birleşik Devletleri güvenlik kurumları, askeri yardım sağlamanın yanı sıra yaklaşık 2 bin asker ile 10 noktada terör örgütü ile aktif işbirliği içerisinde.

Büyük çoğunluğu Irak sınırından Halep’e uzanan M4 otoyolu üzerindeki üsler de terör örgütüne silah aktaran noktalar arasında.

Suriye'de terör örgütü PYD ve PKK'nın elinde çok sayıda ağır silah, Amerikan yapımı anti tank füzeleri, askeri ve zırhlı araçlar bulunuyor.

TRT HABER

