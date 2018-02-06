Suriye'nin klor gazı saldırılarına BM'den soruşturma

BM Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib ve Doğu Guta'da artan çatışmalar nedeniyle "derin endişe" duyduğunu belirtti.

Bu yılbaşından itibaren İdlib'de artan çatışmalar sonrasında 250 bin sivilin yerinden edildiğini anımsatan Pinheiro, şunları kaydetti:

"Bu raporlar ciddi şekilde endişe verici ve sivilleri bombardımandan korumak için oluşturulan sözde 'gerginliği azaltma bölgeleri' alay konusu durumunda. Çatışan taraflar, uluslararası insan hakları hukukunun yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Klor içeren bombaların, İdlib'in Serakin ilçesinde ve Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kullanıldığı yönünde komisyonun birkaç farklı rapor alması ciddi ve endişe verici bir durum. Komisyon bu iddiaları soruşturmaya başladı."

Doğu Guta'daki insani krizin de altını çizen Pinheiro, abluka altındaki insanların yardım almasının engellendiğine ve insanların kasıtlı aç bırakıldığına işaret etti.

Kaynak: AA