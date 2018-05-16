Suriye'nin Humus ilinden ayrılanların sayısı 30 bini aştı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin yoğun saldırıları ve abluka şartları nedeniyle Humus'un kuzey kırsalından ayrılmak zorunda kalanları taşıyan dokuzuncu konvoy ülkenin kuzeyindeki Hama ili üzerinden İdlib ve Halep'in batı kırsalında geçici barınma merkezlerine ulaştı.

Toplamda 6800 kişiyi taşıyan dokuzuncu tahliye konvoyunda sivillerin yanı sıra askeri gruplar ve aileleri yer aldı.

Son kafileyle Humus'un kuzey kırsalındaki bölgelerden tahliye edilenlerin sayısı 10 günde 30 bini aşmış oldu.

Bölgeye ulaşan Humuslular, İdlib ve Halep'in batı kırsalındaki geçici barınma merkezlerinde yer bulunmaması nedeniyle sığınmacı kamplarına, cami ve okullara da yerleştiriliyor.

Yerel yardım kuruluşları, bölgedeki barınma imkanlarının tükendiğine dikkat çekiyor.

Bölgeden zorunlu tahliyelerin devam etmesi bekleniyor.

Astana anlaşması ihlal edildi

Humus'un kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki 592 kilometrekarelik alan 5 yıldır abluka altında tutuluyordu. Muhalifler, Rusya aracılığıyla rejim ve İran güçleriyle yapılan müzakerelerde bölgeden ayrılmayı kabul etmişti.

7 Mayıs'ta başlayan tahliyeler öncesinde bölgede 200 ila 250 bin kişi yaşıyordu.

Humus'un kuzey kırsalı, Türkiye, Rusya ve İran tarafından mayıs 2017'de Astana anlaşmaları çerçevesinde gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı. Ancak Esed rejimi, İran ve Rusya'nın desteğiyle Doğu Guta'yı ele geçirmiş, Yermük Kampı'nın yanı sıra Humus'ta şiddetli saldırılara başlamıştı.

Kaynak: AA