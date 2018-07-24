Suriye'nin güneyinden tahliye edilenlerin sayısı 2 bin 400'e ulaştı

Suriye'de Deralı askeri muhaliflerle Rusya arasındaki ateşkes gereği, askeri muhalif ve sivilleri taşıyan üçüncü tahliye konvoyu, ülkenin kuzeyindeki İdlib'e ulaştı.

Tahliye edilenlerin sayısı 2 bin 400 oldu

24 otobüslük üçüncü tahliye konvoyunda 908 kişi yer alıyor. Konvoya, acil durumlar için 2 boş otobüs ile iki ambulans da eşlik etti.

Böylece bölgeden İdlib ve Halep kırsalına tahliye edilenlerin sayısı 2 bin 400'e ulaştı.

Tahliye edilen Deralılar, Hama'nın Morik beldesindeki geçiş noktasına ulaştıktan sonra Halep'in batı kırsalında ve İdlib bölgelerinde yer alan geçici konaklama merkezilerine doğru hareket etti.

Bu arada İdlib'de konvoyu karşılayan rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam, rejime casusluk yaptığı şüphesiyle 5 kişiyi yakaladı.

Ateşkes ve tahliye süreci

Rejim ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğiyle 20 Haziran'da Dera'ya askeri operasyon başlatmıştı. Rusya ve askeri muhalifler, 6 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki bölgeleri kapsayacak kalıcı ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Anlaşmada, Rusya ve rejim güçlerinin Dera'dan ülkenin kuzeyindeki bölgelere göç etmek isteyenlere kolaylık sağlaması maddesi yer almıştı.

Ateşkes anlaşmasının ardından rejim ve destekçileri, ülkenin Ürdün sınır hattının yüzde 85'ini ele geçirmişti.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, iki ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD, daha sonra bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Kaynak: AA