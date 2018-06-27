Suriye'nin güneyindeki muhaliflerden "direnişe devam" kararı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin şiddetli saldırılar düzenlediği Dera ilindeki askeri muhalifler, mücadeleye devam edeceklerini duyurdu. Son iki gündeki saldırılarda 14 sivil yaşamını yitirdi.

Dera'daki askeri grupların kurduğu ortak operasyon odasından yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerine karşı verilen mücadeleye devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, askeri grupların birleşerek rejim ve destekçilerinin 8 gündür süren ilerleme çabalarına karşılık verdiklerine dikkat çekilerek, "Dera'daki bütün askeri gruplar ve kurumlar tek seçenek olan direnişte birleşti. Mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Rusya'nın rejim ve milislerine hava desteği sayesinde Busra Harir ve Melihat el-Ataş bölgelerinde ilerlediğine işaret edilen açıklamada, rejim güçlerinin ağır kayıplar verdiği vurgulandı.

Muhalifler açıklamalarında, uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

Son iki günde 14 sivil kayıp

Dera Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, sivil yerleşimlere düzenlenen dünkü saldırılarda 2'si kadın 5 sivil hayatını kaybetti.

Deralı aktivistlerin kurduğu yerel haber ağı "Naba"dan yapılan açıklamada, Dera'da bugün ise en az 9 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtildi.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler dün, Dera ilinde 750 bin kişinin hayatının tehlikede olduğu, 45 bin kişinin yerinden edildiği uyarısında bulunmuştu.

Sivillerin Ürdün ve İsrail sınırına göçü sürüyor.

Kaynak: AA