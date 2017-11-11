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Buradasınız : » » 'Suriye'nin güneyinde çatışmasızlık bölgesi' anlaşması

'Suriye'nin güneyinde çatışmasızlık bölgesi' anlaşması

Ürdün, Rusya ve ABD'nin Suriye'nin güneyinde çatışmasızlık bölgesi oluşturulması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

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Suriyenin güneyinde çatışmasızlık bölgesi anlaşması

Ürdün Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, ABD, Rusya ve Ürdün'den yetkililerin başkent Amman'da bir araya gelerek, Suriye'nin güneyinde çatışmasızlık bölgesi kurulması noktasında anlaşmaya vardığını duyurdu.

Anlaşmanın Suriye'de şiddet olaylarını durdurmak ve krize sürdürülebilir siyasi çözüm bulmak amacıyla ortak üçlü çabalar çerçevesinde atılmış bir adım olduğunu belirten Mumeni, "Yeni anlaşma, üç ülkenin 7 Temmuz'da Suriye'nin güneybatısındaki temas noktaları boyunca ateşkes sağlanması anlaşması açısından yaptığı düzenlemeleri destekliyor." ifadelerini kullandı.

Ürdün'ün girişimiyle söz konusu üç ülke arasında Mayıs ayında başlayan görüşmeler, ateşkesin desteklenmesi, ülkede yeniden istikrar sağlanana kadar gerginliğin düşürülmesi ve bölgeye insani yardımların ulaşmasına izin verilmesi anlaşmasıyla sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ürdün, suriye, rusya, çatışmazlık bölgesi
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