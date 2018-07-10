Suriye'nin güneyinde 270 gazeteci abluka altında

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin köy ve şehirleri ele geçirdiği Dera'da, aralarında AA'ya da serbest haberci hizmeti veren muhabirlerin olduğu 270 gazeteci, medya aktivisti ve medya çalışanının büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Suriye Gazeteciler Derneği'nden yapılan açıklamada, Dera'da 270 gazeteci ve medya çalışanının büyük tehlikede olduğu belirtildi.

"Güvenli geçiş için yardım talep ediyorlar"

Açıklamada, son birkaç günde, çoğu medya çalışanının Kuneytra bölgesindeki dar bir alana gitmeye zorlandığı, öte yandan bazı medya çalışanlarının Dera il merkezi ve batı kırsalında kuşatıldığı vurgulandı.

"Suriye'de rejimin medya çalışanlarına karşı yaptığı birçok ihlal nedeniyle abluka altındaki medya çalışanları, gözaltına alınacakları ya da öldürüleceklerinden korktukları için Ürdün sınırının açılarak güvenli bir şekilde geçişlerinin sağlanması konusunda yardım talep ediyor."

Medya çalışanlarının, rejimin kendilerine karşı olduklarını ifade edenlerden intikam alma isteğinden korktuklarına işaret edilen açıklamada, Suriye Gazeteciler Derneği'nin konuyu yakında takip ettiği ve komşu ülkelere özellikle Ürdün'e sınırlarını açarak ablukaya alınmış gazetecilerin güvenli geçişlerinin sağlanması konusunda çağrıda bulunuldu.

Suriye rejimi ve destekçilerinin gazetecilere yönelik herhangi bir ihlalden sorumlu olacağı vurgulanan açıklamada, derneğin uluslararası kuruluşları gazetecilere ve ailelerine yönelik herhangi bir felaketi engellemek için gereken önlemleri alması ve güvenli geçişlerinin sağlanması için gerekenin yapılması konusunda çağrıda bulunduğu belirtildi.

Rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'ya 20 Haziran'da da Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

Yardım bekleyen 350 bin kişi var

Bölgedeki sivil savunma ekipleri, saldırılarda yerlerinden edilen ve aralarında AA'ya da serbest haberci hizmeti veren medya çalışanlarının da olduğu sivil sayısının 350 bini aştığını bildirmişti.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu.

Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. Ardından ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Kaynak: AA