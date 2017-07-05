Suriye'nin güneyi için ABD-Rusya hamlesi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da beşincisi düzenlenen Suriye toplantısında, Rusya'nın Suriye'nin güneyini çatışmasızlık bölgeleri kapsamından çıkarma önerisinin ardından ABD güvenli bölge planını duyurdu.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rus heyeti dün ikili görüşmeler sırasında, Türkiye ve İran heyetlerine, Dera ve Kuneytra’nın "çatışmasızlık bölgeleri"nden çıkartılmasını önermişti.

Rusya'nın ABD askeri varlığı nedeniyle, bölgenin durumunu ABD ile görüşmeyi tercih ettiği öğrenilmişti.

ABD'nin güvenli bölge planı

Muhalefet kaynakları, ABD'yi temsilen toplantılarda yer alan Dışişleri Bakan Yardımcısı Stuart Jones'un muhalefet heyetiyle konakladıkları Grand Park Esil Oteli'nde dün akşam saatlerinde bir toplantı yapıldığını bildirdi.

ABDli bir diplomatın da doğruladığı bilgilere göre, Jones, muhalefet heyetine ABD askerlerinin konuşlandığı Ürdün sınırındaki güney cephesinde (Dera ve Kuneytra illeri) Astana sürecinin dışında, bir güvenli bölge kurmak üzere Rusya ve Ürdün ile anlaştıklarını söyledi.

Muhalefet heyetinin bu anlaşmayı, "ABD'nin Astana sürecinin başarısını engelleme ve rakip bir 'Amman süreci' başlatma hedefi" şeklinde yorumladığı öğrenildi.