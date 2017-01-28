Suriye'nin Barada Vadisi’nde muhalifler çekiliyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile varılan anlaşma gereği askeri muhalifler, rejim güçlerinin son haftalarda yoğun şekilde saldırdığı başkent Şam'ın su ihiyacını karşılayan Barada Vadisi'nden çekiliyor.

Barada Vadisi'ndeki sivil kuruluşların ortak sözcüsü Fuat Ebu Hatap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede rejim güçleri ile askeri muhalifler arasında anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Ebu Hatap, anlaşma gereği Esed ordusundan 20 askerin, rejim güçlerinin saldırılarında kullanılmaz hale gelen Ayn el-Fica su tesislerine girdiğini söyledi.

Yaralı askeri muhaliflerin ilk etapta Ayn el-Fica'dan, batısındaki Deyr Kanun beldesine Suriye Kızılayı araçlarıyla taşınacağını belirten Ebu Hatap, "Yaralı askeri muhalifler ve anlaşmayı kabul etmeyen siviller, yarın İdlib'e gönderilecek. Barada'dan çıkmak istemeyenler ise rejimle meselelerini halledip bölgelerinde kalabilecek.” dedi.

Ebu Hatap, toplamda bin 500 kişinin bölgeden çıkacağını belirterek, "Vadi'nin etrafında konuşlu askeri muhalifler de içindeki askeri muhaliflerin çıkışlarından 48 saat sonra bölgeyi terk edecek." ifadesini kullandı.

Daha önce bölgeden kaçan sivillerin evlerine dönebilmesi konusunun anlaşmada garanti altına alınmadığına değinen Ebu Hatap, anlaşmaya Suriye Kızılayının garantör olduğunu söyledi.

Barada Vadisi'nin konumu

Barada Vadisi, Şam'ın merkezine 16 kilometre, Lübnan sınırına 12 kilometre uzaklıkta. Başkentin ana su kaynaklarından Ayn el-Fica pınarına da ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin farklı bölgelerindeki çatışmalardan kaçanların da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 bin Suriyeliyi barındıran bölgenin meskun kısmı 12 kilometrekarelik bir alanı oluşturuyor.

İran destekli Hizbullah ve Suriye ordusu, bölgedeki su kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek için Barada Vadisi'ni Temmuz 2016'da kuşatma altına almıştı.

Daha önce çatışma yaşanmayan Barada Vadisi, Halep'ten sivil ve muhaliflerin tahliyeleri tamamlandığında hedef haline gelmişti.