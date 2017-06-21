  • 21 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Suriyelilere yönelik ramazan yardımı

Suriyelilere yönelik ramazan yardımı

Suriye'de 300 bin aileye kumanya paketi dağıtılırken, yetimlere de kıyafet yardımı yapıldı.

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Suriyelilere yönelik ramazan yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla ramazan ayında Suriyeli 300 bin aileye kumanya paketi dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının bereketini Suriyeli ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

Hayırseverlerin bağışladığı yardımların Reyhanlı'daki lojistik merkezinde geldiğini belirten Tosun, "Yardımlar buradaki depolarımızda tasnif ediliyor ve vakit kaybetmeden tır ve kamyonetlere yüklenerek Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderiliyor. Ramazan ayı içinde 300 bin aileye kumanya paketi gönderdik. Kumanyalar, Suriye'nin İdlib, Hama, Halep kırsalı ve Türkiye sınırındaki kamplardaki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı." diye konuştu.

Selim Tosun, ramazan ayında içerisinde yağ, un, şeker ve çocuk paketleri olan 173 yardım tırının Suriye'ye gönderildiğini kaydetti.

Yetimlere yardım

Anda Kardeşe Vefa Derneğince de Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde kalan yetim 450 Suriyelinin giydirildiği, 50 bin lira fitre ve zekat dağıtıldığı bildirildi.

Derneğin ramazan yardımı kapsamında bin 200 gıda kolisini de Hatay'daki Suriyelilere dağıttığı, sınır ötesinde zor şartlarda olan Suriyelilere de 2 tırlık gıda yardımı gönderdiği belirtildi.

Etiketler: yardım, suriye, ramazan
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