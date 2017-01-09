Suriyelilere 27 tırlık yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca başlatılan "Halep'e Yol Açın" kampanyası kapsamında temin edilen 27 tır yardım malzemesi, Suriye'ye gönderildi.

Vakfın yardım görevlisi Muhammet Murat Oral, yaptığı açıklamada, Halep için başlatılan kampanya kapsamında Niğde, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Konya gibi illerden gelen yardımların, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

Tırlarda gıda, battaniye, kilim, yatak, yastık, ayakkabı ve kıyafet olduğunu bildiren Oral, teslim aldıkları 27 tır dolusu malzemenin Suriye'ye gönderildiğini kaydetti.

Bölgede hava şartlarının her geçen gün ağırlaştığını, buna bağlı olarak ihtiyaçların çoğaldığını ifade eden Oral, hayırseverlerden desteklerini esirgememelerini istedi.