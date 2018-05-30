Suriyelilerden Türk lirasına destek

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesindeki yerel meclis yetkilileri ve Azezli tüccarlar, Türkiye'ye destek olmak için ellerindeki paraları Türk lirasına (TL) çevirme kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Azez ilçesi Yerel Meclis Ticari Büro Müdürü İbrahim Dirbale, yaptığı açıklamada bu kararı TL'ye destek olmak için aldıklarını söyledi.

"Aldığımız kararı bölgedeki bütün iş adamlarına, tüccarlara ve diğer kurumlara ilettik. Türkiye 7 yıldır bizim yanımızda durarak bize her türlü desteği verdi. Bize düşen ise Türkiye'nin zor gününde yanında durmak. Tüccarları, Türk lirasıyla işlem görmeleri için teşvik ettik. Türkiye için ne yapsak az kalır."

Öte yandan Azez yerel meclisinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türk lirasının bazı devlet ve tarafların saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "(Azez'deki yerel meclis ve ticaret bürosu) Türkiye'nin, Suriye içerisinde, Türkiye topraklarında ve kamplarda Suriyelilere yapmış olduğu destek ve yardımlara karşı, şehirdeki tüccarlarla beraber imkan dahilinde para birimini Türk lirasına çevrilmesi hususunu üstlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA