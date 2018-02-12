Suriyelilerden 'Guta'yı Kurtarın' kampanyası

#SaveGhouta (#Guta'yıKurtarın) etiketiyle başlatılan kampanyaya destek veren sosyal medya kullanıcıları, "Doğu Guta'daki çocukları, hastaları, sivilleri kurtarın", "Guta'yı Esed'den kurtarın", "Katliamlar devam ediyor, Guta'yı Kurtarın" mesajlarını yazdı.

Aktivistler, daha önce de Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırılarına ve savaş mağduru çocuklara dikkat çekmek için benzer kampanyalar düzenlemişti.

Esed rejimi saldırılarını şiddetlendirdi

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

47 günde 539 sivil öldü

Yaklaşık 400 bin nüfuslu Doğu Guta'ya son 47 günde, Esed rejimi ve zaman zaman Rus savaş uçaklarının da katıldığı saldırılarda en az 539 sivil öldü, 2 binden fazla sivil yaralandı.

Kaynak: AA