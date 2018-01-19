  • 19 OCAK 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.797
    EURO 4.656
  • BIST 115534.19
    ALTIN 162.897
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suriyelilerden Afrin operasyonuna destek

Suriyelilerden Afrin operasyonuna destek

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde PYD/YPG'yi protesto eden Azez halkı, Türkiye ve ÖSO'nun Afrin'e operasyon düzenlemesi çağrısında bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suriyelilerden Afrin operasyonuna destek

Suriye'nin Türkiye sınırında Kilis ilinin karşısında yer alan Azez ilçesinde yaşayan halk, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'e operasyon düzenleyerek bölgeyi terör örgütü PYD/YPG'dan temizlemesini istedi.

Terör örgütünün işgalindeki Afrin ilçesine komşu Azez'de yaklaşık bin kişinin katılımıyla terör örgütü PYD/YPG protesto edildi.

Gösteride Azez halkı adına okunan bildiride, "Dost Türk ordusu ve ÖSO hemen harekete geçmeli çünkü bu çete Afrin'de kaldıkça güvende değiliz." ifadeleri kullanıldı.

Afrin halkına seslenilen bildiride, "Bizim düşmanlığımız size değil, oradaki terör çetelerine. O topraklar alındıktan sonra orayı siz yöneteceksiniz. YPG rejimin bir koludur. Halep'i kuşatan ilk güç YPG'ydı. YPG, Rakka'da ve Münbiç'te çok sayıda hak tecavüzünde bulundu. Halkımızı tehcir etti, Kürt halkına ihanet etti, Kürt aktivistleri öldürdü." mesajı yer aldı.

Protestoda, "SDG'nin DEAŞ'tan farkı yok", "Afrin'deki kardeşlerimizi PKK'dan kurtaracak operasyonu destekliyoruz", "Suriyeli Kürtler YPG'ye karşı", "Bizim savaşımız sarı terörle", "Afrin, Azez birdir", "SDG Halep cinayetlerinin parçasıydı", "Bugün SDG, yarın Esed" yazılı pankartlar taşıdı.

Ellerinde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı pankartlar bulunan Azez halkı gösteride, ÖSO bayrakları da açtı.

Protestoda, ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafının üzerinde "Katil" yazan pankart dikkati çekti.

Gösteride, "Ey terörist PKK, ülkemden çık", "PKK haindir", "Halk PKK ile savaşmak istiyor", "Halkımız topraklarını özgürleştirmek istiyor" şeklinde sloganlar da atıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: ypg, suriye, PYD, PKK, OSÖ, azez, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER