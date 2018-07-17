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Suriyeli siviller Golan Tepeleri sınırında toplanıyor

Esed rejiminden kaçan yüzlerce Suriyeli, İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri sınırında toplanmaya başladı.

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Suriyeli siviller Golan Tepeleri sınırında toplanıyor

Golan Tepeleri sırındaki koruma çitlerine 200 metre yaklaşan sivillerin beyaz bayrak kaldırdığı açıklandı. İsrail ordusu kaynaklarından yapılan açıklamaya göre İsrail askerleri, "Eğer size yardım edebilmemizi istiyorsanız geri dönün" duyurusu yaparak, sivillerin sınırdan hızla uzaklaşmasını istedi.

Öte yandan, Rusya’nın hava desteği verdiği Esed rejiminin Dera ve Kunaytra’da ilerlemesi sürüyor.

Rejimin, Golan Tepeleri'ne 11 kilometre mesafedeki Mesraha kasabasını ele geçirdiği ve muhaliflerin kontrolündeki köy ve kasabaların yoğun şekilde bombalandığı açıklandı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: suriye, siviller, golan tepesi, Esed Rejimi
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