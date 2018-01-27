Suriyeli sığınmacılardan Zeytin Dalı Harekatı için "zafer duası"

Suriyeli sığınmacılar, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteynır kentteki camide sabah namazında bir araya geldi. Kılınan sabah namazının ardından İlçe Müftüsü Osman Şekerci tarafından Kuran-ı Kerim okundu.

Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçleri için dua edildi.

Ellerini semaya açarak dua eden Suriyeliler, harekatın Türkiye ve ülkelerine dönecek Suriyelilerin geleceği ve huzuru için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA