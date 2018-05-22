Suriyeli sanatçıdan Kudüs ve Gazze'ye grafitili destek

İdlib'de yaşayan 35 yaşındaki Aziz Esmer, Beşşar Esed rejiminin hava saldırılarında yıkılan binaların duvarlarına bir yıldır Suriye’deki iç savaşı anlatan resimler çiziyordu.

Sanatçı Esmer, yıkıntılar içindeki nadir sağlam kalmış duvarlara Filistin halkının direnişini de resmetmeye başladı.

Resimlerini Nekbe’nin 70. yıldönümünde "Filistin ve Suriye halkının yüzlerinin ve yaralarının benzediğini göstermek için" çizdiğini söyleyen Esmer, "Filistinlilere, yaşadığımız bütün elem ve acılarımıza rağmen Allah onları muzaffer kılsın diye dua ederiz" dedi.

Esmer, "Filistinlerin 70 yıl yaşadığı zulüm ve katliam, bizim 7 yılda yaşadığımızın aynısıdır" diye konuştu.

Esmer'in daha önce yaptığı çizimlerde de "Mescid-i Aksa'ya özgürlük", "Umut", "Kamplarınızı alın, vatanımızı iade edin" gibi ifadeler yer almıştı.

Kaynak: AA