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Buradasınız : » » Suriyeli muhaliflerin Türkmen Dağı'ndaki operasyonu tamamlandı

Suriyeli muhaliflerin Türkmen Dağı'ndaki operasyonu tamamlandı

Suriyeli muhalifler, Lazkiye ilinin kuzeyindeki Türkmen Dağı'nda, Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgelere yönelik başlattığı operasyonu tamamladı.

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Suriyeli muhaliflerin Türkmen Dağındaki operasyonu tamamlandı

Cebel el İslam Taburu Komutanı Zahir Ebu Usame, operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Usame, "İdlib'de rejim ve Rusya'nın yoğun saldırılarına karşın Türkmen Dağı'ndaki rejimin kontrolündeki Sarraf beldesi ve etrafına operasyon başlatmıştık. Bu operasyonla 20 rejim askeri öldü, 19'u yaralandı." dedi.

Usame, şunları kaydetti:

"Türkmenlerin ağırlıklı olduğu rejim karşıtı muhalif olarak Türkmen Dağı'ndaki Kapıkaya ve Villa bölgelerindeki dört ayrı noktanın aynı anda basılmasıyla operasyon başlattık. Noktaları basan muhalifler, rejim noktalarındaki askeri malzemeleri ele geçirdikten sonra noktalardaki çadırları imha ederek geri döndüler."

Lazkiye ilinin kuzeyindeki Türkmen Dağı, 2016 yılında rejim ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kaldı. Rusya'nın hava desteği ile Lazkiye kırsalında ilerleyen Esed rejimi, 2016 yılı sonunda Türkmen Dağı'nın yüzde 80’ini ele geçirdi. Türkmen Dağı'ndaki muhalifler, ellerinde kalan 6 köy ve birkaç çiftlikle rejime karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: türkmen dağı
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