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Suriyeli muhalifler birleşiyor

Suriye Geçici Hükümeti, SMDK ile ÖSO'ya bağlı 37 birliğin yetkilileri, DEAŞ'tan arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde birlikte yaşama ve hareket etme kararı aldı.

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Suriyeli muhalifler birleşiyor

Suriye Geçici Hükümeti, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ile bölgedeki ÖSO'ya bağlı 37 birliğin komutanı ve yetkilileri Kilis'te düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Birlikte yaşama ve hareket etme kararı 

Suriye Geçici Hükümeti, SMDK ile ÖSO'ya bağlı 37 birliğin yetkililerinin, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde birlikte yaşama ve hareket etme kararı aldığı bildirildi.

Toplantıda, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yeniden yapılanma için ortak kararlar alan üçlü oluşumun, bölgede ''fitne sokmak isteyenlere" fırsat vermeyeceği ifade edildi.

Üçlü oluşum, Halep'in kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde oluşan huzur ve güven ortamının başta İdlib olmak üzere, ülke genelinde tesis edilmesine destek verecek.

Toplantıda alınan kararlar, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki kapıların idaresinin birleşmesi ve idaresi geçici hükümete devredilecek. Kapılardan ele edilen gelir tek bir hazinede toplanacak ve geçici hükümetin idaresine bırakılacak. Elde edilen hazine geliri adil bir şekilde geçici hükümet, yerel meclisler ve gruplar arasında dağıtılacak." şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye geçici hükümeti, SMDK, OSÖ, fırat kalkanı harekatı, DEAŞ
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