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Buradasınız : » » Suriyeli muhaliflerden BM'ye İdlib çağrısı

Suriyeli muhaliflerden BM'ye İdlib çağrısı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, Rusya'nın İdlib'deki saldırılarının durması için BMGK'ya harekete geçme çağrısı yaptı.

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Suriyeli muhaliflerden BMye İdlib çağrısı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Rusya'ya ait uçakların gerginliği azaltma bölgeleri kapsamındaki İdlib'in farklı noktalarına düzenlediği saldırıların akabinde bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) acilen harekete geçmeye ve doğrudan Rusya'ya yönelik karar almaya çağrıldı.

Açıklamada, "Uluslararası toplumdan saldırıları kınaması, İdlib, Guta ve Suriye'nin tamamındaki sivilleri kurtarmak ve saldırıları durdurmak için her düzeyde çalışması beklenmektedir." denildi.

Esed rejiminin İdlib'in Serakib ilçesinde klor gazıyla düzenlediği saldırıya da değinilen açıklamada, bu saldırıların BM kararlarının "mükerrer ihlali" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Rus savaş uçaklarının pazar günü Kefrenbil, Maarretinuman, Murek, Han Şeyhun ve Ummu el-Halahil ilçelerine 40'dan fazla hava saldırısı düzenlediği ifade edildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Suriyeli muhalifler, idlib, bmgk, rusya, yardım çağrısı
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