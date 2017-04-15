Suriyeli muhalifler tahliye konvoyuna saldırıyı kınadı

Suriyeli askeri muhalifler, İdlib ilinde kuşatmada tuttukları Fua ve Kefreya'dan tahliye edilen sivil ve askeri unsurların konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı.

Fua ve Kefreya konvoyunun güvenliği sağlayan askeri muhalif gruplardan Ahraru'ş Şam, yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, saat 16.00 sularında Fua ve Kefreya'dan çıkan konvoyu korumakla görevli araçlara yönelik bir saldırı düzenlendiği belirtildi.

"Tahliyenin güvenliğini sağlayan çok sayıda devrimci hayatını kaybetti." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu korkak eylemi kınıyoruz. Bu eylem, dinimizin bize öğrettiği ahde vefa olgusuna terstir. Bu saldırı rejimin mezhepsel çıkarlarına hizmet etmektedir. Böylelikle rejim, Han Şeyhun ve Guta’da işlediği katliamların üzerini kapatmak istiyor."

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) da, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Raşidin'de Fua ve Kefreya sakinlerini, muhalifleri ve tıbbi ekipleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı. AA