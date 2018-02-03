  • 03 ŞUBAT 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Suriyeli muhalifler Rusya'ya ait uçağı düşürdü

Suriyeli muhalifler Rusya'ya ait uçağı düşürdü

Suriye'nin İdlib kentinde düşürülen savaş uçağının Rusya'ya ait olduğu açıklandı. Düşürülen uçağın pilotunun hayatını kaybettiği belirlendi.

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Suriyeli muhalifler Rusyaya ait uçağı düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’de muhalifler tarafından düşürülen uçağın Rus uçağı olduğunu ve uçaktaki pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib’de bulunan gerilimi azaltma bölgesi üzerinde uçuş yapan Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.

Rus pilotun uçak düşmeden önce kendini fırlatmayı başardığı ifade edilen açıklamada, pilotun El Nusra tarafından kontrol edilen bölgede girdiği çatışmada hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, Suriye'nin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin garantörleri Rusya ve Türkiye arasında pilotun naaşının teslim alınması için çalışmaların yürütüldüğü bilgisine yer verildi.

Suriyeli kaynaklardan gelen ilk bilgilerde, İdlib'de düşürülen uçağın Esed rejimine ait olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, idlib, Esed
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